捍衛名譽 壘協副理事長林昆漢擬訴訟行使「被遺忘權」

2019-01-15 13:16

〔記者許國楨／台中報導〕中華民國壘球協會副理事長林昆漢4年前被控涉及擄人勒贖案，案經審理後雖判決無罪定讞，但其負面報導至今仍位居網路搜尋「榜首」，為此林昆漢不排除循司法途徑，要求網路媒體更正，捍衛名譽；委任律師賈俊益表示，「被遺忘權」是在歐盟已經付諸實踐的人權概念，即使在台灣並未普遍獲得法院承認，但林昆漢的提告，仍有相當的意義。

林昆漢4年前涉及一起境外擄人勒贖案，被控是綁架到泰國旅遊台商的共犯，林當年遭逮捕引發社會嘩然，全案歷經審理，林提出案發當時人在柬埔寨，取得不在場證明的有力證據，前年高等法院判決無罪定讞，但至今在網路上搜尋林昆漢，其負面報導仍位居榜首。

林昆漢無奈表示，被捕時媒體大幅報導彷彿他是十惡不赦壞蛋，當司法還他清白媒體卻沒給他相對應公道，個人榮辱可以看開，但因為協會這幾年在會長陳任邦領導下會務蒸蒸日上，且女壘國家代表隊在國際賽事表現傑出，不能因為他曾被誤認是嫌犯讓協會冠上汙名，為此才與律師商討，不排除尋求司法途要求撤除或更正報導內容，捍衛協會名譽及自身清白。

委任律師賈俊益表示，該設在境外的網路媒體，最近持續刊登4年前「舊聞」且斷章取義，對於最後結局的無罪判決卻隻字未提，顯然有真實的惡意，經以電子郵件去函告知仍置之不理，他受到林昆漢委任將針對是否構成民事侵權、刑事「妨害名譽」罪刑研究提告。

賈俊益並指出，人民有權利要求移除自己負面，或過時的個人身分資訊搜尋結果，在歐盟法院已有判決承認「被遺忘權」（right to be forgotten），也就是針對媒體報導一起未判決確定的犯罪新聞，當犯罪嫌疑人獲判無罪，媒體應予以「更新」或「去除」，這就是一種付諸實踐的人權概念，即使「被遺忘權」在台灣並未普遍獲得法院承認，但林昆漢的提告，仍有相當的意義。

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