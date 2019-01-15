「我沒犯法為什麼抓我？」暖警寒風中陪迷途翁等家人

2019-01-15 12:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區79歲彭姓老翁，昨晚疑似迷路且行動不便呆坐車水馬龍的省道旁，中壢派出所接獲報案前往協助，不過，彭姓老翁不但無法回應警方問題，又誤以為警方來者不善，直嚷「我沒犯法為什麼抓我？」並揮動手中拐杖作勢抵抗，經過警方苦口婆心勸說，並在寒風中陪著老翁等家人來接他，結束這場街頭迷途劇。

中壢警分局中壢派出所巡佐郭子業、警員陳駿崴、宋美佳昨晚8時許，接獲延平路上有一名老翁疑似迷路且行動不便需要協助；3人趕赴現場時，見到彭姓老翁身穿米色外套，頭戴咖啡色毛帽，手持拐杖及雨傘於馬路邊緩步行進。

警方上前關懷老翁，原本要先行帶回派出所稍事休息，未料，老翁誤以為警方要將其逮捕，驚恐之餘不僅揮舞手中拐杖抵抗，甚至嚷叫「我沒犯法為什麼要抓我？」

警方深怕老翁獨行發生危險，不斷安撫老翁請他先於路邊座椅休息，並陪伴在老翁身邊，同時通知家屬直接到現場帶其返家；經查老翁家住平鎮區延平路二段附近，吃完晚餐後外出散步，沒想到一走離家2公里，家屬到場後聽說先前狀況，深感抱歉也連忙感謝警方伸出援手保護老翁安全。

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