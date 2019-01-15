從小姐變成媽媽桑 越女號召同鄉來台假觀光真賣淫

2019-01-15 12:27

〔記者萬于甄／台南報導〕從小姐變成媽媽桑！一名45歲阮姓女子自25歲嫁來台灣，卻從事色情按摩行業，多年前開始「自立門戶」經營3家養生館，更號召同鄉來台「假觀光真賣淫」；移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，今訊後依法移送並遣返越女回國。

南市專勤隊調查，阮女嫁來台灣20多年，已獲得台灣國籍，因身材面貌姣好，早年也曾從事色情行業，有妨害風化前科，近2年為謀取不法利益，夥同男性友人「自立門戶」，在善化、新市及永康等地開設養生館，並利用政府東南亞人士來台觀光免簽辦法，召集同鄉小姐下海。

阮女先成立Line專屬社群網站，以越南年輕女子為噱頭攬客，從事半套及全套的服務，小姐們平均年齡不到20歲，網站上還會不定期「更新」近況，讓男客每天都有新鮮感，服務半套約1200元、全套從2000到2500元不等，因「服務價格」物超所值，讓阮女經營的養生館夜夜笙歌，生意相當不錯。

南市專勤隊搜查多時，日前報請檢察官指揮，會同台南市調處、善化警分局、永康警分局等兵分三路上門搜查，員警破門入內時，更當場查獲越女忙著為男客做全套服務，有些越女則因未著衣物躲到衣櫃中。警方在現場逮獲9名持觀光簽證來台的越女，並在養生館內查獲超過58萬元現金等證物。

台南市專勤隊副隊長黃濬清指出，近期也在機場攔查到其他疑受招攬來台的2名越女，全案今移送台南地檢署，訊後將11名越女依法遣返回國；阮女則涉妨害風化等罪嫌，後續將由檢察官進一步偵辦。

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