醫療器材公司女董座乾坤挪移千萬元 欠稅不繳被管收

2019-01-15 12:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某醫器材銷售公司，在2012年被補課營業稅、營利事業所得稅及罰鍰共1600萬元，隔年被移送法務部行政執行署桃園分署執行，目前仍積欠906萬餘元，但該公司高姓女負責人聲稱無力清償，卻被發現陸續挪移公司財產超過千萬元到親人及女兒名下，2014、2017、2018年間，她每月刷卡9萬元都能一次繳款，顯見有隱匿財產的情況，桃園分署14日傳喚高女到場，她仍舊消極不配合，桃園分署向桃園地院聲請管收裁准，高女隨即被送進台北女子看守所附設管收所。

桃園分署指出，14日傳喚高女到場，她不僅未據實陳報資金流向，也不提供具體清償計畫，態度消極不配合、無誠意處理欠稅，因此以她涉有隱匿或處分可供強制執行財產等理由，向桃園地院聲請管收。

據悉，桃園地院開庭審理時，高女還請來律師幫忙辯護，並有多名關係人到場旁聽，法官審理後認為高女確實有隱匿處分義務人財產且有能力還款卻拒絕清償的情況，裁准管收並立即將她解送台北女子看守所附設管收所。

桃園分署強調，納稅為國民應盡義務，切勿心存僥倖心態，自以為將財產清空就可規避強制執行，對這種故意隱匿處分財產的義務人，執行機關絕對不會縱容。

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