妻子目睹肉圓夫揍兒 檢座：也受法律保護

2019-01-15 11:59

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名林姓男子因為肉圓未加辣，憤而揍幫忙代買的兒子，其妻昨日更發表聲明指出這已非老公首次施暴，之前不敢站出來的原因是怕兒子被打得更慘，對此，橋頭地檢署主任檢察官徐鴻儒表示，只要向司法機關申請保護令，不只兒子可受保護，連目睹施暴的家庭成員也適用。

徐弘儒指出，家庭暴力指的是家庭成員間實施身體、精神、經濟騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，除了傷害、恐嚇、妨害自由等刑事處罰行為外，精神凌虐、騷擾、跟蹤、強迫借貸、不當經濟控制亦屬之，保護對象除了夫妻、父母子女以及一定家屬或親屬之間外，即使非屬受暴者，看見或直接聽聞家庭暴力的家庭成員亦會加以保護。

徐弘儒說，遇到家庭暴力時，除立刻報警處理外，另可撥打「113」保護專線求助或向直轄巿、縣巿政府家庭暴力及性侵害防治中心求助，並且可以透過警察機關、相關主管機關向法院聲請保護令，法院裁定核發保護令，會審酌案件情形，命加害人禁止為一定事項或令其遵守一定之義務。

徐弘儒舉例，法院可禁止再為家庭暴力行為；禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要聯絡行為；命遷出住居所；命遠離被害人一定距離；參與加害人處遇計畫等。

當加害人違反法院保護令內容時，則有違反保護令罪的刑事追訴處罰，並且當涉犯違反保護令或故意實施家庭暴力行為罪嫌重大，而有反覆實施之虞時，徐弘儒強調，這也列為羈押的法定原因，法官如認有必要，可裁定羈押。

徐弘儒呼籲，不要再認為家庭暴力是別人的家務事而不願意介入，其實，許多隱藏在社區的家暴案件非常需要民眾協助發掘，透過民眾建立家暴意識，不再隱忍縱容，才能建構預防暴力網。

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