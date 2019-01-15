女網友借宿 險被拉下褲子性侵 驚聲尖叫半夜出逃躲超商

2019-01-15 11:48

［記者楊政郡／台中報導］康男受羅姓友人之託，讓羅的女網友「小立」（化名）借宿一晚，半夜康男看「小立」斜躺地板，請她上床睡，卻毛手毛腳，康發誓不會再亂來，女子才再度上床，康還是按捺不住，偷偷爬上身掀開「小立」上衣，撫摸身體、親吻胸部，還想拉下褲子，女子驚聲尖叫又跳下床，逃出套房，凌晨3點打電話給羅男沒人接，逃到附近便利商店躲到天亮，羅清晨8時許看見訊息並來接走，康男被依強制猥褻罪判6月徒刑。

判決書指出，康男受羅男之託，2018年10月2日讓女性網友「小立」借住一晚，康男租置處是套房，僅有一大床，羅當晚載「小立」（輕微智障）到康的套房，3人一起聊天，康男先上床睡覺，當晚近12時羅男也離開，「小立」就坐在地板上休息、打盹。

翌日凌陳約3時，康起床上廁所看「小立」坐在地板上，請她上床睡，可是卻對她毛手毛腳，掀開女子內衣、撫摸，「小立」將他的手撥開，出言制止並下床，繼續窩在地板。

康男向「小立」保證不會再亂來，要她早點睡覺，「小立」才又回到床上，兩人清醒聊了幾句，沒多久康竟翻身爬至「小立」身上，想要霸王硬上弓，掀開上衣及內衣，撫摸女子身體，親吻胸部，還要進一步拉下褲子，她強力反抗跳下床、尖叫喝止，康才罷手。

「小立」在凌晨3時5分，離開套房到附近便利商店，撥打電給羅求救沒人接，傳送訊息給羅，羅在清晨6時看到訊息，約上午8時到便利商店將「小立」接走。

法官審酌康男賠償1萬元雙方已和解，而康與女子首次見面，並無人告知「小立」是輕度智障，不必加重其刑，但康男有酒駕前科，也無減刑條件，依強制猥褻判處6月徒刑。

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