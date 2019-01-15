「警察先生，他偷飯糰！」 超商店員當街告狀逮偷兒

2019-01-15 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕何姓男子8日下午到北屯區某超商偷了一個飯糰，當晚再度折返企圖故技重施時被盯上，店家發揮分工合作精神，一人攔下何男，雙方一度爭執對峙，另一人看見巡邏車即時出現就像看到救星一樣，急忙自店內衝出向員警求助告狀，「警察先生，他偷我飯糰！」此時原本還矢口否認的何男見警方突然出現，當場楞住坦認。

台中市警局保安大隊第二中隊中隊長賀雲生，本月8日晚間帶班巡經北屯區中清路上某間超商前，發現一輛違停車輛上前盤查時，突然自超商衝出一名女店員慌張的向員警說，「警察先生，超商內有人偷飯糰！」

經了解原委得知，50歲何男稍早下午就在超商內偷了一個肉鬆飯糰，並用手機遮掩未結帳即直接步出超商，未料當晚竟食髓知味再次到同家超商企圖故技重施引來注意，機警的女店長先攔下何男，雙方因此發生爭執，何男還作勢要離開，此時另名女店員突見超商外有巡邏車行經，才會立即衝出店外向員警求助。

警方隨即陪同女店員進入超商，果見何男正站在櫃檯前與女店長對峙，原本態度強硬還矢口否認的何男看到員警頓時龜縮，坦認行竊，供稱因打零工為生經濟不穩定，當時因領不到錢加上肚子餓才偷飯糰，願意賠償；警方查出有多項毒品刑案紀錄的何男是毒品治安顧慮人口，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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