內線交易賺22萬 金管會前副主委之子被訴

2019-01-15 11:22

〔記者黃捷／台北報導〕金管會前副主委呂東英之子呂建安，涉嫌於擔任東南亞投資顧問副總經理期間，仲介天悅公司收購佳營電子股份案，卻在此利多消息曝光前，自己預先買了63張股票，待股價大漲再賣股套利22萬，今被台北地檢署依違反證券交易法起訴。

起訴指出，友尚集團2012年間為精簡投資，欲出售旗下佳營電子股份，遂透過財務副理黃淑頻找上呂建安，呂建安再牽線天悅，雙方達成協議，天悅以每股16.5元收購佳營44.12%股份。

呂在此重大消息公布前，於隔年1月間買了佳營63張股票，後來股價果然上漲，他再於5月間賣出套利，賺得約22萬元；黃則是在消息曝光後立刻買進37張，但因她身為友尚財務副理，18小時內不得買賣股票，因此也涉嫌內線交易，但她5月間賣出時，僅賺了6800元。

因兩人遭檢調約談時均坦認犯行，並已繳回犯罪所得，檢察官認為態度良好，今依違反證券交易法起訴，建請法官減輕其刑。

此外，佳營負責人吳成、友尚負責人曾國輝曾匯款850萬給東南亞投顧，並由呂建安經手，3人遭控掏空公司、涉嫌特別背信罪，但檢調追查發現，這筆錢是要支付某境外公司的費用，東南亞投顧只是居中轉手，遂認定此部分罪嫌不足，處分不起訴。

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