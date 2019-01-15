假釋犯行竊見警「演很大」 1條內褲跳窗沒逃成、下跪痛哭

2019-01-15 10:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名郭姓男子假釋出獄，竟闖入對面鄰宅行竊，警方循線鎖定郭男涉案，今早埋伏住處逮人，郭妻見警大喊「快逃」，郭男只穿1件內褲，從2樓跳窗逃逸，踩破鄰房採光罩，跌落1樓廁所內，再爬至3樓作勢跳樓，警方喊話已控制妻母，他後悔下跪痛哭就逮。

警方調查，嫌疑人郭姓男子（36歲）是毒品、槍砲假釋犯，仍不知悔改心生歹念，他因缺錢花用，竟將腦筋動到對面鄰居，10日見對面鄰居外出，闖入行竊金飾1批與現金2000元，總共得手金額約9萬元。

警方據報展開調查，調閱監視器畫面，查出竊賊竟是住在對面的郭男，今早持搜索票破門入內，郭妻見警大叫，通報郭男「快逃」，郭男睡夢中驚醒，來不及穿衣服，只穿1件內褲，就拔腿就跑，從二樓跳窗逃逸。

郭男過程中踩破隔壁鄰居的屋頂採光罩，跌落1樓廁所，趕緊起身往上爬，竄逃至鄰宅3樓，揚言要跳樓拒捕，警方一邊追捕一邊喊話，告知郭妻已被警方控制，請他想一下年邁母親，不料輕易尋短，他當場下跪痛哭，才順利將他逮捕。

警方表示，郭男到案坦承犯行不諱，供稱因年關將近，想讓家人過好年，才會心生歹念偷竊鄰居，沒想到警方找上門，要到牢裡過年了，警訊後將他依住宅竊盜及槍砲彈藥通緝移送高雄地檢署偵辦。

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