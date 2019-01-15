模具藏K毒108公斤塗潤滑油 新X光機「看穿」4人被訴

2019-01-15 10:54

［記者楊政郡／台中報導］男子劉子叡等人利用廢棄機械公司，從2017年9月進口「不鏽鋼射出機模具」，進行3次進出口試走程序無誤後，於2018年8月進口4具，於模具內夾藏K他命108公斤，由馬來西亞到高雄小港機場闖關，高雄關7月才建置的新的軌道式X光機立即建功，陸續拘提黃等4人，他們供稱受雇於「義哥」，分工協助辦理模具進出口及夾藏K他命，檢察官依懲治走私條例及毒品危害防制條例起訴。

檢警指出，這些夾藏「不銹鋼射出機模具」的毒品，每包都塗上潤滑油，規避緝毒犬追緝，而且普通的X光機還無法穿透這類模具，高雄關在去年7月才安裝新的軌道式X光機立即建功，這次在無任何密報資訊下，由X光機發現來自馬來西亞的貨櫃內塑膠射出模具相當可疑，請專業人員拆解，查扣108公斤餘的K他命，市價約1.2億元。

檢察官調查，設址雲林縣的眾達機械公司負責人劉子叡（更名為雲鑫公司）、會計黃振鑫，勾結曲、劉及綽號「義哥」，從2017年9月、12月、2018年2月3度從馬來西亞進口「不銹鋼射出機模具」，總計8具，又辦理退回7具（其中1具拆解時損毀），這7具再出口就是準備進行夾藏毒品之用，而完成這幾次報關程序試走，程序已成熟。

2018年8月再度從馬來西亞進口4具，內藏126包總計108公斤K他命，4組射出模具每組層層以鋼板螺絲緊鎖固封，難以拆解，還要請專業人員使用特殊工具拆解，而每包毒品外包裝還覆以厚厚的潤滑油，以防被緝毒犬嗅出。

高雄關去年7月建置的軌道式X光機立了大功，被告4人所犯懲治走私條例及毒品危害防制條例起訴。

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