生日駕車南下開毒趴 迷路險撞警車自投羅網

2019-01-15 09:58

〔記者黃建華／高雄報導〕一名滕姓男子駕車搭載賴姓友人，攜帶大批毒品南下左營準備找友人開毒趴，卻因迷路差點撞上警車，自投羅網，真是有夠衰！

保安大隊迅雷警組中隊長陳國文等3人，昨凌晨1時許，在左營區果貿社區發現一部百萬名車，繞著果貿圓環且衝向巡邏警車，故警方加以攔查並發現駕駛滕男（39歲，台中人）及乘客賴男（31歲，台中人）下車後即遭警方發現全身滿是K他命味道，且車內都是吸食K他命煙灰 。

滕姓駕駛卻對警方自稱「只有抽菸而已」，另向警表示當天是他本人生日，所以才跟朋友南下準備「唱歌」企圖掩飾車內飄散毒品味道，但經警方目視發見車內有吸食毒品K菸盒後逕行搜索，當場起出二級毒品MDMA迷彩咖啡包6包重60.8公克、二級毒品MDMA保力達梅錠20包重22.88公克、三級毒品愷他命1罐重15.65公克、三級毒品愷他命黑色咖啡包21包重197.24公克、三級K菸7支，有關二級毒品部分共計82.6公克，三級毒品部分共計212.89公克。

滕嫌原本特地從台中帶朋友到南部找朋友準備開生日毒趴，因不熟悉果貿社區道路還差一點撞到警車被逮，大呼倒楣，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/