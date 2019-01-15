心酸！年菜募款不到5成 獨居老人安慰社工：今年我不拿了...

2019-01-15 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕長期照顧獨居長輩的華山基金會預計在農曆年節發放1400份年菜，預計21日開始發放，但剩下不到10天時間，募款進度竟然不到5成，社工甚至自嘲要去「賣血」。長輩看到社工四處奔走，竟把社工拉到一旁說：「不然今年我不拿」，大家就不用跑得那麼辛苦，讓社工紅了眼眶。

據《中時電子報》報導，華山基金會為讓1400為案主能度過9天年假，因此準備了麵線、雞湯、乾貨、還有1頂毛帽，每份年菜為600元。為了讓長輩過好年，基金會各區站長每天去店家、企業遊說捐款，有阿嬤看著這些辛勞，竟拉著社工到一旁說：「不然今年我不拿」，大家就不用跑得那麼辛苦，此話卻讓社工們感到更心酸。

華山屏東縣站長鄭安妮表示，由於服務對象都是長輩，每次見面都可能是最後一次，所以更得毫無保留的付出，長輩的期待與照顧就是持續下去的動力，因此她也向這個貼心的阿嬤承諾：「這份年節禮一定會親手送到妳手上」。

不只華山基金會，其他公益團體的募款狀況也不佳，如台東牧心智能發展中心今年也為家境貧困的心智障礙院童以及身障團體進行年菜募款，每套年菜999元，盼能在過年前1週募到500套，但目前僅募到200套，社工們急得像熱鍋上的螞蟻。中心主任許秋霞也表示，過年前家訪時發現個案家裡的冰箱空空的，感到很心酸，盼能成功募款讓憨兒們有1頓溫暖的團圓飯。

除此之外，每年為街友舉辦募款尾牙的台東人安基金會表示，今年總計經費約需要56萬元，但可能受到大環境以及選舉剛結束的影響，目前募款進度也只達到5成左右。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/