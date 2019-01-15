女大生到府安慰失戀男網友 事後竟控他餵毒還性侵

2019-01-15 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名19歲女大生因為線上遊戲結識一名莊姓男網友，兩人在網路上相談甚歡，前年她安慰失戀的莊男，事後兩人發生性關係，但女大生卻控告莊男性侵，還拿毒品給她吸食，不過台北地檢署調查後發現，女大生體內並未驗出毒品反應，且全案僅她單一指控，認定莊男罪證不足，將他不起訴。

根據《蘋果日報》報導，女大生指控，2017年10月中旬因莊男失戀心情差向她訴苦，隨後便邀她前往住處談心，豈料抵達莊男住處後莊男就將她拉進房內，餵食她疑似大麻的毒品，趁她神智不清時性侵得逞。針對女大生的指控內容，莊男強調事發當時兩人確實有發生性關係，但是沒有違背對方意願，他自己也不知到底是哪裡做錯讓女大生提告。

檢察官指出，女大生在事發第一時間就報警採證，但尿液僅驗出咖啡因成分，沒有毒品反應；女大生的右上臂有一道5公分的抓傷，原本想傳女大生前來了解這道抓傷成因，但是女大生自從提告後就不再出面，檢察官多次傳喚，她都沒來開庭。檢察官認為全案僅女大生單一指訴，並無其他事證可證明她遭到性侵，因此將莊男不起訴。

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