肉圓家暴》媽媽首發聲明 淚訴孩子「曾想死」

2019-01-14 23:55

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區1名狠心父親，因為兒子幫忙買的肉圓「沒加辣」，喝醉酒後竟狠狠掌摑兒子，就連妻子也遭鎖喉，家暴惡行全被妻子拍下上傳網路，今（14）日晚間媽媽透過外公首次向媒體發出聲明，文中提及林男家暴行徑也非首次，兒子長期處在暴力之下，還曾因此向他哭訴：「為什麼要生下他，很想死掉！」

聲明中提到，早在2016年底，當時丈夫也曾失控，抓著兒子衣領讓他腳離地面，所幸他及時制止，2人還曾因此就醫看心理諮商；去年10月，兒子因為寫功課時發呆，丈夫竟然用鐵棍狠狠毆打兒子3下，讓兒子屁股當場瘀青，為何當時不阻止，因為害怕孩子被打得更慘，只好忍痛蒐證，如今只求帶著孩子離開這樣的環境，能有個安全的地方安心的生活。

聲明文如下：

首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。

於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！

如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！

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