不原諒你！肉圓母字字句句血淚 控狠父用鐵棍爆打孩子...

2019-01-15 00:20

首次上稿 01/14 23:28

更新時間 01/15 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲1名狠父不滿年幼兒子買回家的肉圓沒加辣，竟猛烈痛毆親生骨肉，連妻子也慘遭毒手；這名狠父今（14）日出面向妻兒道歉，妻子看完後，驚爆他過去還曾用鐵棍爆打小孩，字句血淚傾訴離去之意。

林姓男子家暴片曝光後引起公憤，甚至慘遭義憤的網友闖屋痛毆，但仍無法平息眾怒，林男神隱一晚，今日下午終於不敵輿論壓力，主動在蘆洲分局集賢派出所召開道歉記者會，一現身就向妻子與兒子道歉：「XX，爸爸對不起你！」約10分鐘的受訪期間就致歉10次。

林太太看完丈夫公開致歉後並無表示接受之意，反倒指控狠心丈夫在2016年、2017年嚴重對孩子施暴，前者發生在婆家，他直接把孩子拎離地面爆打，孩子事後接受心理諮商，但他隔年又拿鐵棍狂夯小孩3下，稚嫩的皮膚立刻紅腫瘀血。

林太太補充，因先生的脾氣火爆，就怕自己出手相救反倒害孩子更為悽慘，因此僅能心邊淌血、邊錄影蒐證，現在只希望能夠給小孩健康、安全的環境成長，遠離狠心父親；許多「爆怨公社」、「爆廢公社」網友呼籲政府重罰該名父親，讓正義得以伸張。

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肉圓母聲明全文：

首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。

當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！

如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！

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