沒做好安全措施 屏市一女子外出散步竟掉到施工坑洞

2019-01-14 22:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕為了趕辦台灣燈會屏東市到處施工封路，經常發現安全措施沒做好，今天晚上屏東市一名魏姓女子外出散步時走到中山路與廣勝路口時竟掉到施工的坑洞內，雙腳嚴重挫撞傷，縣議員唐玉琴獲報前往現場查看，發現沒有做好安全措施，要求縣府應該好好督促施工單位，別再因為趕工而造成民眾的傷亡。

唐玉琴表示，受傷的魏姓女子今晚約7點多外出到廣興公園散步，經過屏東市中山路與廣勝路時，不慎掉到施工的坑洞內，所幸坑洞內已灌有水泥，才未受傷嚴重，但雙腳都有嚴重的挫撞傷，由於現場無人搭救，魏女還自己爬出坑洞打電話求救及報警，經送往醫院救治後晚上近10點才出院。

唐玉琴及屏東市民代表會主席蕭國亮獲報後前往現場，發現施工現場沒有做好安全措施及警告標誌，顯然安全維護沒有做好才會出事，而肇事現場為縣府發包施工的管線工程，廠商隨後也到現場補做安全措施，她強調不能因為台灣燈會趕工就讓施工安全變鬆散了，這次市民摔傷就是一個警訊，要求縣府應加強施工督導，確保民眾行的安全。

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