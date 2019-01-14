1/14 威力彩、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-14 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月14日）開獎的第108000004期威力彩、第108000012期雙贏彩及第108000012期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000004期威力彩中獎號碼為：「02、11、12、19、26、28，第二區：07」頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得1740萬4279元；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共219注中獎，每注可得4000元；陸獎共1394注中獎，每注可得800元；柒獎共2702注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4594注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8197注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2601注中獎，每注可得100元。

第108000004期38樂合彩中獎號碼為「02、11、12、19、26、28」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合69注中獎，每注可得5750元；二合共1344注中獎，每注可得750元。

第108000012期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、11、12、14、15、16、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共354注中獎，每注可得500元；肆獎共4162注獲得，每注可獲得100元。

第108000012期今彩539中獎號碼為「01、08、13、16、36」，頭獎摃龜；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共7142注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7415注獲得，每注可獲得50元。

第108000012期39樂合彩中獎號碼為「01、08、13、16、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7372注中獎，每注可得1125元。

第108000012期3星彩中獎號碼為「656」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000012期4星彩中獎號碼為「7302」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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