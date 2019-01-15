2019-01-15 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地區一對醫師檔夫妻，先生常情緒失控摔東西咆哮，最後索性在外流浪長達4年不回家，幾乎音訊全無，後來有事終於回家處理，妻子憤而拿出自己中獎的驗孕棒，明確告訴老公自己已懷了小王的種，更向新竹地院聲請改用分別財產制，法官判准。

法官調查，結婚25年的這對醫師夫妻檔，婚後育有2子，先生經常因情緒不穩動怒咆哮並摔擲物品，致女醫師及2名兒子心生恐懼。

2014年間，痛苦不堪的女醫師曾向浸信會會友求助，協調亦無效果，事後男醫師就離家出走，未曾返家。長達4年期間男醫師就這樣拋妻棄子，不曾回頭，女醫師憤而向新竹地院聲請夫妻財產改用分別財產制。

男醫師告訴法官，是因工作忙碌致未與妻兒頻繁互動，夫妻分隔是因妻子有婚外情，讓他心痛不已，他不同意改分別財產制。

男醫師指控，不久前妻子拿驗孕棒告知他，聲稱她已懷孕，因他確定孩子不是他的，自那時起他就覺得婚姻已經發生破綻，加上分居已久，致婚姻生活無法回復。

法官指出，民法第1005條、第1010條規定，有重大事由或夫妻難於維持共同生活，不同居已達6個月以上時，法院得宣告改用分別財產制，不論夫妻對婚姻發生破綻何人有過失，或其過失比例為何，本案夫妻既有長期分居事實，婚姻已發生破綻而無法回復，自應准許改用分別財產制。

女醫師恨醫師夫4年不回家 拿中獎驗孕棒給他當見面禮！驗孕棒示意圖。（資料照，記者吳亮儀攝）

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