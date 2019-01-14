好消息！台南消防危險加給明入帳 警察繁重加給最快17日入袋

2019-01-14 20:35

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局今年起首度為消防職人員編列新增的每月「危險加給加成費用」，確定有著落了！1月份的消防員危險加給加成確定在1月15日匯入同仁帳戶、入袋為安；市警局的員警繁重加給加成費預估最快在1月17日至19日之間匯入同仁帳戶。

由於台北市警、消人員已提升編列繁重、危險加給經費，六都警、消有希望比照辦理的聲浪，台南市府與警察、消防局於去年積極著手規劃辦理，消防局將計畫提報市府備查，並提列經費，奉市府同意將「危險加給加成」在人事費項下列入預算。

據了解，台南市府雖同意支付警、消人員繁重、危險加給經費，但考量市庫財政仍不充裕，決定比照高雄市標準、分級加成發放。消防局表示，該局外勤人員依全額8千多元加7成發放，外勤消防員每月可多領近6千元危險加給；內勤消防人員加4成，可多領2千6百多元。

因為今年1月份已過了近一半，有消防人員發現1月初發放的薪水並無危險加給加成，質疑這項新政策是否跳票？

消防局說明，因新市長黃偉哲上任，這是新政策，黃市長也表全力支持，按行政作業流程，該局趕辦此案並無拖延支付時間。消防局長李明峯也早在去年底告知承辦單位審慎有效率處理，因該局業務單位初次辦理本案，意外造成誤會，實感抱歉，這筆1月份的危險加給加成已確定1月15日匯入消防同仁帳戶。

消防局與警察局都說，因新市長上任，1月份這筆新經費發放確有市長簽准行政作業的特殊狀況，2月起這筆繁重、危險加給加成會連同薪水在月初發放，不致延宕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/