台版「電車癡漢」露鳥磨蹭女大生射精 竟辯：我尿急

2019-01-14 21:23

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子前年8月的周日午後搭乘台鐵自強號，不顧眾目揆揆，竟對著熟睡的女大生脫褲露出下體，在她身上磨蹭射精，被逮後硬拗「我尿急」，一審不採信判他7月徒刑，不得易科罰金；陳男上訴後主動和女大生和解，並賠償，高等法院認定他有悔意，今改判6月，宣告緩刑3年；可上訴。

判決指出，陳姓男子色膽包天，前年8月13日下午搭上台鐵175次自強號南下列車，當天因為是假日，乘客眾多，陳男擠到靠坐在車廂尾端牆壁地上熟睡的女大生旁，克制不住自己性慾，竟脫褲露出下體在女大生的左手臂上磨蹭至射精，宛如「日本電車癡漢」的台灣版劇情。

女大生閉眼趴睡時，原本就感到左手臂被人一直碰撞，後來直覺左手臂有熱熱的黏稠液體醒來，她的包包也有相同液體，驚覺竟是精液，怒罵站在左側的陳男稱「你太誇張了」，陳男連稱「不好意思」，但辯稱「這是果汁」，但女大生堅稱「那是精液」，陳男改口「尿急」，因人多擁擠而漏尿並射出精液，女大生堅持報警。一審因陳男否認犯罪，依乘機猥褻罪判他7月徒刑，不得易科罰金。

高院時，陳男改口認罪，並主動求取女大生原諒，並賠償10萬元和解，合議庭認定他有悔意，今改判6月，宣告緩刑3年；可上訴。

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