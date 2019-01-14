無業遊民行竊遭逮 警所萌犬「嗅」出異樣

2019-01-14 22:01

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名45歲盧姓男子長期在永康、台南市區一帶遊蕩，平時以打零工維生，日前因缺錢花用，一連兩天跑到超商偷行動電源，早已被店員發現，盧男落網後坦承犯案，帶回派出所調查時，卻被警所內的狗狗狂吠，原來盧男身上不僅藏有毒品，還是詐騙集團車手。

永康警分局復興派出所調查，盧男為無業遊民，平時四處遊蕩居無定所，以打零工維生，卻染上毒癮。盧男日前因手機沒電，竟一連兩天跑到超商偷取行動電源，店家趕緊報案，員警抵達現場盤查後，盧男才坦承行竊，被帶回派出所調查。

孰料，盧男一踏進復興派出所，就被所長張萬吉的愛犬「Lucky」狂吠，且眼神犀利緊盯著盧男，引起員警注意，懷疑其身上有違禁品；盧男被Lucky一叫嚇得趕緊供出隨身包包內多達8包的安非他命毒品。

偵訊過程中，員警還發現，盧男曾與詐騙集團接觸，多次在永康地區提款淪為車手，訊後依毒品危害防制條例、詐欺罪及竊盜罪移送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/