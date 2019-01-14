休旅車上3油桶2焦屍身分不明 車主兒子：「直覺」是父母

2019-01-14 20:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一輛休旅車今天下午2點左右不明原因在桃園市觀音區草地上起火、爆炸，警消到場撲滅火勢後，在正、副駕駛座發現2具焦屍，警方依車牌查出車輛為63歲廖姓車主所有，但遲未聯繫上人，稍早車主兒子透過朋友向警方表示，車上2人應該就是自己雙親。

今天下午2點1分，桃園市消防局接獲民眾報案表示，觀音區某草地有冒黑煙及爆炸情形，消防人員獲報趕抵現場一輛休旅車燃起熊熊烈火，經搶救20分鐘後控制火勢，消防人員在車上發現2具焦屍。

警消初步發現，車內後座有2個4公升裝汽油桶，後車廂有1個20公升裝沙拉油桶，起火點在車內，無打鬥、血液痕跡。

由於火勢猛烈，消防人員將火勢撲滅後，整輛休旅車已燒的只剩車架，車內2人已成焦屍，面目全非，也無法辨識性別，由於車上沒有發現證明文件，只能依車牌追人，該車登記在63歲廖姓男子名下，但其及69歲鄭姓妻子都聯絡不上，已擴大聯繫廖男的24歲兒子。

而稍早，警方接獲車主兒子同學的電話，對方表示，車主兒子目前人在香港，因為看到新聞描述「直覺」車上2人應該就是自己父母，並請同學聯絡警方，但多未透露內情。

警方表示，目前已調閱沿路監視器追查車子動態、查明是尋短或是他殺。

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