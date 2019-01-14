肉圓爸家暴妻小惹眾怒 呂秋遠籲：仰賴鄉民正義不是辦法

2019-01-14 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕近日新北市林姓男子僅因為兒子買回來的肉圓沒加辣，就以一陣暴打伺候妻小。施暴影片曝光後，眾網友群情激憤，肉搜出林姓男子地址，見到林姓男子也還以一頓痛毆。律師呂秋遠在臉書就家暴事件發文，羅列10點，提供當發現家暴案件時適當的做法。

呂秋遠提到，自99年開始家庭暴力的聲請案件就突破每年10萬件，107年1至3季是10萬5370件。也就是說，家暴事件，每年以13萬件的數量發生在我們身邊，每小時平均有15件家庭暴力事件通報。

呂秋遠呼籲，路見不平者在事後施暴，仍要面對刑責，屆時，倒是路見不平者要對施暴者道歉賠償。呂秋遠表示，許多家暴案件，發生在身邊且容易發現，應該鼓勵受害者提出保護令的聲請，保護令的聲請簡便，只要拿著像是是錄音、訊息等證據至警察局就能聲請，情急時還能透過檢察官聲請緊急保護令。

呂秋遠表示，施暴者通常是以控制、辱罵、彰顯自己的優越，逐步進階到肢體暴力，而面對暴力不能容忍，以愛為名的施暴又最為可怕。呂秋遠認為愛不會以任何暴力與控制的形式存在。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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