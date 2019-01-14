獨家》前麥寮鄉長遭毆案捉到主嫌了！ 打人的理由是……

2019-01-14 19:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕前麥寮鄉長許忠富上月底在高鐵雲林車站前毆打，警方追查半個月，查獲40歲陳姓男子、27歲白姓男子涉有重嫌，陳男到案坦承，不爽家住麥寮的親友有人罹癌，他才找來白男為親友出氣，訊後被依傷害與恐嚇罪移送。

許忠富上月21日下午4點45分許在虎尾高鐵雲林車站外，遭2名陌生男子分持高爾夫球桿、球棒毆打小腿約7、8下，歹徒行兇後乘車往北逃逸，許忠富就醫後無大礙，還繼續「跑攤」行程。

全案經虎尾分局偵查隊組成專案小組偵辦，經過半個多月追查、過濾比對各路口監視器畫面，查獲同是設籍台中市的40歲陳姓男子、27歲白姓男子涉有重嫌，並傳到案說明。

檢警指出，陳姓男子警訊時坦承行兇，供稱是有家住麥寮的親友向他訴苦，因為許忠富「當鄉長做不好放任空氣污染導致他們罹癌」，讓他一時氣憤找友人「教訓鄉長」出怨氣。

也有網民在臉書寫打油詩，「終究選舉已圓滿、負責操盤不簡單、腳踏全境十三川、傷心為民還被夯、好生準備競下場、了卻心願升中央、沒人會忘咱的鄉」，藏頭詩連起來就是「終負腳傷好了沒」，似有「忠富」腳傷好了沒？的弦外之音，也有網友解讀成是「終負（忠富）」鄉民期待，引發熱議。

此案發生時因當事人身分敏感，引發軒然大波，還有網友質疑是當事人自導自演，如今案情水落石出，只是此事實不知網友能否接受？倒是警方強調，該案是單純傷害案，呼籲外界不必有過多猜測。

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