科技犯罪剋星！北檢「數位採證室」首曝光

2019-01-14 22:11

〔記者黃捷／台北報導〕現今網路發達，科技犯罪也越來越猖獗，數位證據也越顯重要，台北地檢署花費300多萬打造「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，未來不僅能破解9成9的手機，所需時間最短也只要1小時。

北檢指出，以往檢方偵辦科技犯罪，相關數位證據若被鎖在犯嫌的手機、電腦裡，或是已被刪除滅證，都需送往調查局或刑事局等單位，委託他們破解、還原、擷取資料，案件太多時還得「排隊」等待，一來一往起碼花上一個月。

數位採證室成立後，不僅可優先處理自己的案件，慢則2、3天，快則1、2小時就可完成，還會支援北部各地檢署、警方、調查局、岸巡海巡、憲兵、廉政署等犯罪查緝機關，更同步成立教育訓練中心，相互交流、精進科技偵查技術。

該單位設置於北檢第三辦公室地下室，門禁森嚴、氣氛神秘，但為了讓司法更貼進民眾，北檢特別找知名本土插畫家馬克合作，設計黃、綠色調的裝潢，活潑但不失莊重。北檢表示，馬克對人性之觀察入微，作品道盡社會小人物的心聲，與北檢不忘兼顧人文關懷的理念恰好相符。

法務部長蔡清祥在內閣改組後確定留任，上午出席行政院會，下午趕赴北檢參加中心揭牌儀式。蔡表示，檢方要團隊合作辦案，並且要接地氣，以民意為依歸，以最快速度處理民眾紛爭，「遲來的正義不是正義」，所以要用科技的方法，快速、有效率地處理案件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/