男子寒流夜騎車失溫 暖警不僅守候還餵湯惹哭網友！

2019-01-14 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕台中市警察局官方臉書粉絲專頁「TCPB局長室」日前分享了一則影片，影片裡警員在巡邏勤務中，發現一名男子騎機車時失溫導致身體不適，接著警員在了解狀況後，一連串的暖心舉動惹哭眾網友，令網友們稱讚「有你們真好」。

「TCPB局長室」在網路上累積超過26萬名粉絲追蹤，本月10日分享一則警員密錄器影片，影片背景為去年12月12日的晚間9時左右，當時，台中市警察局第五分局交通分隊長李建興與警員趙朝安，在環中路與長生巷口巡邏時，發現一名男子騎車身軀搖晃，原以為是酒駕，正要上前盤查，沒想到發現男子竟是因為身體不適差點要昏倒。

警員上前詢問男子狀況時，男子一度不舒服到無法言語，後來緩緩說出自己「頭很暈，四肢無力，胃很不舒服」，當下警員立即告知男子已叫救護車支援，並通知男子父親，令男子能夠放心。接著，警員讓男子坐在路邊休息，並說「我們在這邊陪你，你會冷嗎？」，隨後替男子拉緊外套拉鍊，再脫下身上的透氣防風外套披在男子身上。

警員暖心的照顧不僅止於此，在等待救護車支援的時間，警員找尋附近的小吃店，在與小吃店商家解釋情況後，店家也熱心提供男子熱湯。後續，小吃店老闆娘和警員就這樣一同捧著一碗熱湯，來到男子休息的路邊，親手餵男子一口一口喝下。

這則溫情影片曝光後，「TCPB局長室」表示，當時氣溫15度，寒流籠罩街頭，其實一個簡單的舉動，一件厚實的風衣，就能在寒冬中溫暖一整個心窩。

短短2分39秒的影片暖哭眾網友，有網友表示，「台灣人的幸福，有一半是靠軍警消醫護撐起來的，謝謝你們」、「有你們真好，感謝你們」。

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