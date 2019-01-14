女傻傳胸下體私密照給男網友 反成脅迫上床籌碼

2019-01-14 20:56

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小花經由LINE通訊軟體結識蘇姓男子，蘇男央請小花自拍裸露胸乳、下體的照片、影片，竟傻傻地把這些身體私密影像傳給蘇男。蘇男握此籌碼、嗆要公開影像，脅迫女方跟他到飯店嘿咻得逞；蘇男被逮後允諾分期賠60萬元給小花。台南地院依性侵罪判蘇男1年8個月徒刑、但也給予緩刑3年自新機會。

判決指出，蘇男於2017年底認識小花（化名），雙方用LINE聊天過程中，蘇男要求女方自拍裸露胸乳與下體的照片、影片，沒想到小花禁不起男方央求，去年1月3日陸續傳送裸露胸部、下體照片及影片給男方，蘇男即約女方4日到汽車旅館見面，小花的惡夢從此開始。

兩人經由LINE聯絡，小花說4日與友人有約、婉拒男方赴約。「那照片我幫你PO網上去，讓妳家人也看的到」，蘇男要脅小花只能跟他約會，她求饒說：「拜託！把我的影片和照片刪掉，我不會跟別人約啦」，蘇回覆「妳跟我做愛後我就刪」。

小花憂心家人知道此事，也擔心裸照與不雅影片外流會損及自己名譽，不得已被迫赴約，兩人到南市永康區1家飯店開房間，任由蘇男性交得逞。詎料，蘇男食髓知味、一週後再次邀約小花外出做愛並傳恐嚇文句訊息給小花，小花相繼接到「不想理我了？那我要傳上去呦」、「你都別理我沒關係，等著看FB吧」等蘇男恫嚇訊息，她不甘一再遭到要脅、報警查辦蘇男。

警方提醒民眾切勿把自己裸露的身體私密影像傳給其他人，尤其是女性的身體私密影像，可能成為接收者用來勒索、恫嚇的工具。

案經檢方起訴，台南地院審理時，蘇男與小花達成調解，約定分期賠償60萬元，蘇並已如期支付31萬元給女方。合議庭認為蘇犯後坦承犯行，並與女方達成調解，盡力賠償其不法行為造成的損害，受害人也同意給予緩刑宣告，院方認為蘇男犯強制性交罪判刑1年8月；又犯恐嚇危害安全罪、判刑3月，可易科罰金，均緩刑3年，還可以上訴。

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