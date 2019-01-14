女友的逆襲！ 舉報劈腿男友種大麻 他判刑7年5月

2019-01-14 20:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕女朋友的逆襲，讓他得坐牢7年5月！台中市男子周承增疑似劈腿，其林姓女友爆怒，向警方檢舉周男出資與朋友一起種植大麻，周男也於警訊時認罪，台中地院依毒品危害防制條例判刑7年5月，二審時周男翻供，宣稱只是借錢給朋友，不是出資種大麻，林女也改口說，周男劈腿又打她，她捏造案情報復周男，台中高分院卻認為，林女於警訊時，對大麻種植描述詳細，如非由周男帶到現場觀看過，豈會知之甚詳？兩人說詞都不足採信，維持一審原判，可再上訴三審。

判決書指出，綽號小胖的周承增，在2015年底與兩位朋友一起種植大麻，周男提供資金，另兩人負責種植，他們租下中市太平區一處民宅，2016年2月起種植大麻幼苗，周男還帶林姓女友去觀看，林女聽到周男與朋友談到，大麻必須有24小時的光照、預計6月可收成等栽植細節。

不料，林女發現周男疑似劈腿，第一次吵架時，林女嗆聲要檢舉周男種植大麻，周男並未重視，第二次吵架後，林女果真向警方舉報，周男趕緊把大麻拔除，檢警於5月15日搜索，僅查獲栽培工具、吸食器與重約56公克的乾燥大麻葉。

台中地院審理時，周男承認出資種植大麻，一審認為他有多項前科，假釋期間又犯共同製造第二級毒品罪，必須加重量刑，判處徒刑7年5月，周男上訴二審並改口說，他只是把錢借給朋友，沒有投資種植大麻，林女也改口說，周男劈腿又打她，她捏造看過大麻等案情來舉報周男，藉此報復周男，實際上她沒有進入屋內，也不知道屋內種植大麻。

台中高分院卻認為，周男已於警訊與一審認罪，林女雖改口，但她如未親眼目睹大麻栽植，豈能於警訊時描述栽培細節？兩人辯詞都不能採信，駁回上訴，可再上訴三審。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/