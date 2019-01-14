性侵外籍看護丟下500 色雇主：若每月來多給5000

2019-01-14 20:26

〔記者楊國文／台北報導〕游姓男子趁和印尼看護小雅（化名）在家獨處，性侵得逞，並丟下500元，要求她收下作為性交代價，還色瞇瞇說「若願意每月性交，可多給5千元」。小雅堅提告，游男堅稱是性交易，仍遭檢方起訴；審理時，游男改口認罪，並賠償80萬元和解，高等法院今依強制性交罪判游3年徒刑。

判決指出，新北市游姓男子自2017年4月僱用印尼籍看護小雅擔任看護，在其中和市住處看護年邁的游母。

同年5月15日21時，因游母在新北市一家醫院動手術無法返家，游男遂和小雅先返家，小雅回家後即因疲累不堪躺在和游母同床的臥室休息。

當晚23時，游男趁小雅已熟睡之際，偷偷進入游母和小雅的臥房，強脫小雅的衣服、胸罩，不顧她反抗，將她性侵得逞。游男完事後，還拿出500元要求小雅收下，還色瞇瞇說「若願意每月性交，可多給5千元」。

哭成淚人兒的小雅拒收，並趁游男離開其臥室後，連繫表妹替她求救，並報警。

游男在偵查和原審準備庭時，均否認性侵，辯稱和小雅是性交易，是合意性交，並非性侵。

不過，高院認為，依女員警證詞，小雅當時是情緒激動大哭，數度中斷無法陳述，需社工和翻譯人員安撫，才能製作筆錄，而且若是性交易，她不應該將500元丟棄床邊不理會，應會收下，認定游男性侵事證明確，考量他已拿出80萬元和小雅和解，今判他3年徒刑。

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