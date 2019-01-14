肉圓家暴案 新北檢分案將從嚴查辦

2019-01-14 18:08

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓男子因兒子買肉圓沒加辣，動手毆打兒子，妻子前往勸阻還被他鎖喉，影片曝光，引起網友氣憤，蘆洲警分局除了替受害母子聲請緊急保護令獲准外，今天也依涉犯傷害等罪嫌將林男函送法辦，新北地檢署已分案偵辦，強調檢察官將依法從嚴查辦，並呼籲民眾保持理性。

犯眾怒的林姓男子下午現身，數度為酒後失控行為向妻小鞠躬道歉，也向社會大眾、警方、鄰居和親友道歉；警方今依涉犯傷害等罪嫌將他函送法辦。新北地檢署表示，已分案由婦幼專組檢察官偵辦，檢察官將依法從嚴查辦，並隨時與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心聯繫，以保障被害人權益，同時也呼籲民眾保持理性。

此外，蘆洲警方今凌晨幫被害母親做完筆錄後，已替母子聲請緊急保護令，案件於凌晨2時22分送達新北地方法院；值班法官依被害母子陳述、新聞媒體翻攝畫面、報導等，認為被害者遭受家暴，且林男有繼續使被害者遭受威嚇、傷害等不法侵害的急迫危險，於凌晨3點40分核發緊急保護令。

法院的緊急保護令，除要求林男不得再對母子實施身體、精神等控制、脅迫外，也要求他不能騷擾、接觸、跟蹤對方，或與被害母子進行通訊、聯絡，同時禁止他靠近雙方位於蘆洲的住處300公尺內。

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