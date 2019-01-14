肉圓沒加辣變家暴 神隱一晚！ 狠父致歉：爸爸對不起你！

2019-01-14 17:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區林姓男子不滿兒子幫忙出門買的肉圓「沒加辣」，氣憤之下竟動手毆打兒子與老婆，影片曝光後引起公憤，林男甚至慘遭義憤的網友闖屋痛毆，但仍無法平息眾怒，林男神隱一晚，今日下午終於不敵輿論壓力，主動在蘆洲分局集賢派出所召開道歉記者會，一現身就向妻子與兒子道歉：「XX，爸爸對不起你！」約10分鐘的受訪期間就致歉10次。

記者會中，林男在警方層層保護下現身，他先是向妻兒致歉他也坦承當天是酒後情緒失控，才會對老婆、小孩造成傷害，林男也說，此次家暴事件引起軒然大波，純粹是自己酒後失控所致，甚至一度低語「真的不要再喝酒」，隨後又向親友、社會大眾、警方、鄰居以及媒體記者致歉。

令人意外的是，林男面對記者提問是否常常打小孩，他回應平常就會動手管教小孩，不會用口頭的方式管教，「就算不喝酒，也會用打的」，而當晚是第一次打老婆，對於妻兒非常抱歉，但面對岳父爆料已非首次毆打妻子，他先是向岳父、岳母致歉，隨後又以「私事」、「家事」為由拒絕回應。

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