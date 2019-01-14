每天都有「肉圓男」 警政署：這樣做比外送辣椒重要...

2019-01-14 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕新北市林姓父親因兒子買肉圓沒加辣，就動手毆打兒子，妻子勸阻還被他鎖喉，影片被傳到網路上後引起公憤，昨晚上百人聚集在他家門前，還有人送來一大盆辣椒，林姓男子被毆打送醫，今天下午出面向兒子道歉。對此，警政署臉書粉絲專頁「NPA署長室」今（14）日發文表示，家暴事件每天都在發生，盼大家將氣憤轉化成力量，這會比「外送辣椒」來得更重要。

NPA署長室發文表示，該案後續將交由司法及社福單位進行後續處理，但事實上不只肉圓男，家暴案件每天都在全台各處發生，即使不斷地努力，卻還是有許多的黑數藏在社會的角落，甚至身邊就有人發出求救的訊號，「因此我們真的需要大家一起來守護婦幼的安全，將氣憤轉化成力量，這會比外送辣椒來得更重要。」

文章指出，恐怖情人的特徵有四大項：「控制欲強、情緒無常、易怒，甚至有毆打的情況」、「對你的親友有強烈的敵意，或是對他們說你的壞話」、「要求不合理的性行為，或是要求拍攝性愛影片、照片」、「有酗酒，或是吸毒習慣」。若是發現身邊伴侶有此傾向，請勇敢離開，有需要可撥打110或113專線，「我們隨時都在，並且很樂意幫助你。」

而面對恐怖情人，文章也列出四項保護自己的方式：「不單獨接觸」、「不聯繫」、「不激怒」、「親友保護」。

NPA署長室表示，我們的正義必須發揮在對的地方，盼經歷此事後，所有人都能成為守護婦幼的一員，若發現身邊有疑似家暴的情形發生，請立刻通知警方，警方將會立刻趕赴現場，與司法、社工單位一起進行後續處理，用最快的速度協助受暴者展開新的人生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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