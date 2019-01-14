肉圓未加辣暴打妻兒效應 彰化男買肉圓求加辣否則下場是.....

2019-01-14 19:13

〔記者湯世名／彰化報導〕辣椒效應！新北市蘆洲一名林姓男子因兒子買的肉圓沒有加辣，竟暴打妻兒，肉圓加辣效應延燒全台，素以肉圓聞名的彰化市也傳出一名男子買肉圓時，要求老闆要多加一點辣椒醬，否則回家會被老婆打，老闆也好人做到底說：「肯定會給你一大包！」臉書甚至有網友笑稱：「肉圓漏了沒關係，辣椒一定不能漏。」

在新北市傳出有林姓男子只因為兒子買肉圓沒加辣，竟暴打妻兒，施暴影片曝光後引發眾怒，甚至有大批民眾直闖林男住處將他圍毆。全台肉圓聞名的彰化市，也傳出有民眾在買肉圓時要求多加一點辣椒，有外地遊客說，他怕辣，吃肉圓幾乎從未加辣椒，但男子暴打妻兒事件後，他一定要吃看看肉圓加辣椒是甚麼滋味。

甚至有民眾向肉圓店老闆買肉圓時，哀求老闆多加一點辣椒醬料，因為老婆說若辣醬不多要打他，肉圓店老闆笑回說：「肯定會給你一大包！」並笑稱現在辣椒醬都比肉圓紅了。有網友說，彰化人吃肉圓多半習慣加入一點辣醬，這樣才有特別的風味，很少有人不加辣醬的。

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