擄人勒贖不同命！兩共犯判死槍決 他脫逃逾25年獲免訴

2019-01-14 17:16

〔記者楊國文／台北報導〕計程車司機吳欽明和其弟吳火土、友人林義州3人，於1993年綁架桃園市農會李姓前理事長，強灌安眠藥並以膠帶封口、鼻竟將他殺害，還勒索家屬1千萬元，吳欽明兩兄弟隔年被判死刑並槍決，但林男事後逃匿遭通緝，一審認定林男的25年追訴權時效已於去年6月28日完成，判決免訴，檢方不服上訴，高等法院認為林的追訴權時效於去年6月29日完成，今駁回上訴案；可上訴。

此案源於吳火土、友人林義州因手頭拮据，又打算經營電動樂場卻苦無資金，認為吳火土胞兄吳欽明是計程車司機，認識較多人，找吳欽明代為尋找適當人選作為勒贖對象。由於吳欽明經常載近8旬的李姓被害人，也知悉其土地曾為政府徵收，甫領到一億多元補償費，吳火土等3人遂以李男為作案對象。

判決指出，吳欽明等3人於1993年3月21日將李男綁架，強押他錄音後並灌食大量安眠藥後，以膠帶纏繞他的口鼻數圈，卻意外使李男無法呼吸致死，將李男棄屍在產業道路旁草叢。吳欽明等人明知李男已死亡，隨後向李家勒贖1千萬元，還警告不得報警，「若不合作，將寄他的手指頭給你」。

經過5天交涉，警方將現身取款的吳欽明逮捕，再查獲吳火土，但林義州已聞風逃匿。吳欽明兩人坦承李早已死亡。警方在桃園龜山高爾夫球場附近的山谷找到李男屍體。吳欽明兩兄弟於1994年10被最高法院判刑定讞，隔年遭槍決。

針對林義州犯行的追訴，桃園地院審理認為，林男犯罪行為終了日是1993年3月25日，他所涉擄人勒贖罪，依修正前刑法第80條第1項第1款規定，其追訴權時效為20年，加上林因逃匿、經發布通緝，應加計5年，因此追訴權時效共25年，應於去年6月28日完成，因此判決免訴。

檢方不服上訴高院，高院認為追訴權時效完成日應是去年6月29日，雖然與一審略有不同，但無實質影響，今駁回檢方上訴。

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