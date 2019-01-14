「大哥」好才藝 監所年味十足

〔記者廖淑玲／雲林報導〕迎接春節，雲林監獄舉辦「收容人場舍春節環保創意佈置比賽」，收容人大展才藝，有的在窗台築起長城，手工精細的「神復刻」馬車、士兵，也有掛起燈籠、爆竹、豬年藝術剪紙，讓監所年味十足。
新的一年到來，為送舊迎新，雲林監獄為收容人舉辦場舍佈置比賽，收容人從3個月前開始收集廢紙箱、寶特瓶、廢棄素材等回收資源，人人挖空心思．巧手設計佈置，今天進行評比及展示，「大哥」的手藝令人讚嘆。
雲林監獄典獄長林憲銘表示，今年收容人呈現的作品有不銅凡響，迎金豬、豬事大吉、豬事吉祥、天蓬元帥大戰蜘蛛精等作品迎接豬年，既應景又充滿節慶、喜樂，讓監所充滿新年氛圍。
另為紓解收容人思鄉之情，監方會在春節前夕舉辦收容人和家屬面對面懇親會，讓家屬走入監內團圓，或者透過打電話向家人問候，林憲銘期待透過春節教化活動，展現收容人才藝，也讓大家在高牆內歡度年節。
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雲林監獄舉辦場舍春節環保創意佈置比賽，讓收容人大展才藝。（記者廖淑玲攝）
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雲林監獄場舍春節環保創意佈置比賽，收容人發揮創意創作，讓監所年味十足。（記者廖淑玲攝）
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不用懷疑所有創作材料都來自回收資源。（記者廖淑玲攝）
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雲林監獄「收容人場舍春節環保創意佈置比賽」，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）
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豬年到，豬的裝置藝術帶來洋洋喜氣。（記者廖淑玲攝）
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