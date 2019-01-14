兒詐騙 「屏東小張菲」怒發聲明斷絕父子關係

2019-01-14 16:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東有爸爸在臉書怒發聲明要跟兒子斷絕父子關係！屏東縣潮州鎮臉書粉絲團貼出一張「斷絕父子關係」聲明，引起網友及地方民眾熱議，貼文者是常在有線電視節目上販售健康產品的林國雄，林自稱「屏東小張菲」，在地方小有名氣，近日卻疑似兒子林俊智假借名義詐騙，讓林國雄怒發文斷絕父子關係。

林國雄貼文指出，「本人林國雄因教子無方，不肖子林俊智近日作出種種行騙之行為，...因不肖子林俊智已成年已無力管教，他自己做錯的事，自己必須承擔，在此聲明與不肖子林俊智斷絕父子關係，如有受害者請報警處理...」。

貼文一出立即引起地方熱議，林國雄是潮州慧安佛堂負責人，平常除了在「第四台」演出，經營慧安堂生物科技公司，也常舉辦公益活動贈送冬衣、白米，但林國雄近日接連發文，直指有人利用公司名義詐騙，呼籲民眾如接獲相關入股訊息儘速報警。

地方民眾也透露，由於林常在「第四台」賣產品，許多阿公阿嬤是忠實粉絲，而林的兒子有詐騙前科，幾年前就被林趕出家門，沒想到近日疑似重操舊業，還有網友在網路上分享林的兒子身分證等資訊，提醒民眾注意別上當。

潮州分局警方指出，目前尚未接獲民眾相關報案，但也提醒民眾，若接到任何可疑電話或假稱提供投資資訊，請立即撥打165反詐騙專線或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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