不滿買到跛腳馬 「馬術天后」被控詐欺不起訴

2019-01-14 15:44

［記者鄭淑婷／桃園報導］41歲「馬術天后」葉繡華在桃園市中壢區開設露易莎馬術訓練中心，因仲介林姓學員購買訓練用馬匹發生糾紛，林男不滿花3萬歐元（依目前匯率換算約台幣105萬餘元）入手的馬匹，騎了1年半就因右腳跛行無法訓練，質疑葉繡華隱瞞馬況、提告詐欺，葉繡華喊冤「我是馬術教練不是獸醫」，當初她有向友人確認過馬況都沒問題，且馬匹是在騎了1年半才有狀況，最後獲不起訴處分。

葉繡華曾在2005年亞洲盃馬術錦標賽獲得馬場馬術個人賽銀牌，2014年代表台灣參加韓國仁川亞運，獲得馬場馬術團體賽銅牌；林姓學員指控，葉繡華是他的馬術教練，因訓練需要，2014年10月間他透過葉繡華介紹，從歐洲買入要價3萬歐元的馬匹，豈料，馬匹抵台後騎了約1年半，發現右腳跛行無法訓練，經獸醫診斷「13歲母馬的右腳肢關節，很久以前即有跛腳及嚴重之腫瘤」，他認為葉繡華隱瞞馬匹早已受傷，因此對她告詐欺。

葉繡華則反駁林姓學員指控說，她是透過張姓友人代為在歐洲尋找馬匹，友人曾傳送騎乘馬匹的影片，她也有轉給林姓學員看過，「我是馬術教練不是獸醫」，只能透過影片及馬匹血統，確認馬匹個性是否穩定、是否適合學生騎乘，若確定要購買就會在歐洲進行血檢及獸醫檢查，當時她都有向友人確認馬匹狀況沒問題，且馬匹送抵馬場也沒有跛腳或不正常之處，直到2015年11月5日左右，她才發現馬匹有明顯跛行，經獸醫診斷為右後腳有腫。

桃園地檢署檢察官認為，馬匹抵台時間為2014年12月，獸醫診斷時間在2015年4月，中間相隔近1年半，所謂的「很久以前」，無法認定是多久以前，再者，林男是在看過影片就自由決定是否購買，葉女也有向友人確認過馬匹狀況，且馬匹抵台後若已有跛行狀況，林男何以騎乘該馬匹訓練超過百次。

檢方認為，無法僅以購買後1年半的診斷，就認定葉女有隱瞞馬匹狀況，偵結予以不起訴。

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