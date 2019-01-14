逃到屏東不到3天 逃逸外勞遭逮

2019-01-14 14:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕越南籍25歲的阮姓勞工去年底遭通報逃逸，阮男一路往南找工作，日前騎著電動自行車行經屏東縣九如鄉，遇上里港分局九如分駐所所長許育銘，所長見他神色可疑，正打算上前盤查，沒想到阮男拔腿就跑，一陣追逐後，阮男赤腳跑進田埂裡，結果被草根刺得哇哇叫，只好乖乖就逮，里港分局今表示，經製作相關筆錄後，隨即將阮男移送移民署由專勤隊遣返。

里港分局表示，九如分駐所所長許育銘率同仁執行安居專案時，看見1名騎乘電動自行車的越南籍男子，該名男子見到警方立刻低頭，神色可疑，所長於是想上前攔查，沒想到該名男子立刻棄車逃跑，跑到鞋子都掉了，男子仍光著腳跑進田埂中，田裡雜草叢生，男子沒跑幾步就被刺到停下腳步，痛得大叫，警方見狀立即上前逮補。

警方指出，經查男子身份後，發現他是去年底遭通報的逃逸外勞，原本在台中紙業工廠上班，因爲居留證即將到期，又覺得賺得錢不夠多，所以才冒險逃逸想到外地在找工作，殊不知工作還沒找到，來屏東不到3天就被警方逮補。

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