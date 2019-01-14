大貨車違規逆向超車 民眾怒批別人的命就不是命

2019-01-14 14:48

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路多處路段劃設雙黃線禁止超車，但有民眾日前直擊1台大貨車沿途多次違規逆向超車，見對向來車後又硬切回原車道，完全不顧他人安危，怒批大貨車駕駛行為太誇張，難道別人的命就不是命？畫面曝光也令網友撻伐，警方則表示，民眾正式具名檢舉，將依法開單告發。

台14線埔霧公路道路狹窄彎曲，多處路段劃設雙黃線，嚴禁逆向超車，但有民眾前天到清境農場遊玩，傍晚回程至埔里，行經台14線人止關附近，由於下山的車多，大家都依序行駛，卻驚見1台大貨車沿途不斷逆向超車，見到對向有來車，又仗著大貨車的龐大身驅，硬切回原車道，嚇得對向與同向的車輛紛紛閃避。

拍下大貨車嚴重違規的民眾也與同車友人怒批這種行為實在太誇張，因為大貨車超車的角度、視線完全看不到對向狀況，這樣也敢超車，甚至差點與來車對撞，見對向來車又硬擠回原車道，完全就是「我是大車，大家都要讓我，了不起就是撞死你的概念」，好像別人的命都不是命，他自己要晚7天回家也不要這樣害人，一定要拍下PO網檢舉。

警方表示，依「道路交通管理處罰條例」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」相關規定，民眾可在發現違規行為7日內檢附相關證據具名提出檢舉，經查證屬實者，立即舉發。

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