劣質防火塗料使詐致故宮南院、好市多受害 老闆判刑7年

2019-01-14 14:57

〔記者張文川／台北報導〕塗料商「恩企實業公司」對外宣稱獨家代理耐高溫長達2小時的英國Nullifire防火塗料，卻混充澱粉和泰國進口的低價塗料，調製成自家品牌「Phoenix 168型」塗料，故宮南院、好市多大賣場、台北藝術中心、世大運籃球館等41處工程都被騙受害，安全亮紅燈；台北地院依詐欺、偽造文書等罪，將恩企負責人汪惠南、周榮華夫婦各判刑7年、1年10月。可上訴。

汪惠南另有2年刑期可易科罰金72萬元，周榮華也另有7月刑期可易科罰金21萬元；追徵沒收汪惠南1億5256萬餘元、周榮華2406萬餘元，共1億7662萬餘元。

被騙使用黑心防火塗料的工程，還包括衛福部衛生大樓、桃園地檢署新大樓、水湳機場空軍配料件總庫、中和國民運動中心、證交所資訊中心、桃航貨運站，以及多家民間企業大樓，案發後多已施工補救。

全案起訴9人，除了汪夫婦，黃姓女財務會計、提供假發票的下游李姓包商，各依商會法填載不實罪判刑4月，各緩刑2、3年，支付公庫各6萬、8萬元；其餘5名員工、監工因是奉命行事，合議庭認定沒犯意，判無罪。

判決指出，恩企實業於2011年起，對外宣稱取得Nullifire公司獨家授權的「270型薄膜膨脹型」防火塗料，並出具英國威靈頓實驗室的防火測試報告，強調塗料用於Ｈ形鋼樑，高溫防火時效長達2小時，獲營建署核准使用。

因270型價格昂貴且須定期購買，否則將喪失代理權，恩企即自行配方研發「Phoenix 168型」塗料，以少量的270型塗料，混充泰國劣質原料、澱粉調製，宣稱防火時效達1小時，魚目混珠誆騙各大工程「退而求其次」使用168型塗料。

合議庭認定，汪惠南夫婦以詐術銷售混充塗料數年，受害者多為金額頗高的大型工程，嚴重危害公共安全，惡性重大，且逃漏稅110萬餘元，考量犯後據實陳述且已補稅，並非沒悔意。

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