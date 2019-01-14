聲東擊西？想借威爾剛助性 賊竟買台製偷美製

2019-01-14 14:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市吳姓男子想借威爾剛助性，卻涉嫌買1錠偷4錠，買台製偷美製，藥局盤點察覺短少，提供店內監視影像報警，吳男到案辯稱可能漏算，或忘了付錢，警方根據影像藏匿動作認定偷竊，今將全案函送法辦。

藥局報案指出，日前盤點架上藥妝用品，發現短少1盒美廠製造的威爾剛（4錠），女店員想起曾有一名男子買台廠製造的威爾剛1錠，卻詢問並要求看美廠製造的威爾剛，警方得知認為該男子涉嫌重大，不無以聲東擊西方式，行竊威爾剛助性。

警方調閱監視器，發現臨時工吳嫌（42歲）涉嫌，他走進店內後，直接向櫃台詢問「威而鋼」商品價錢，店員先介紹美廠製造的威而鋼，1盒4錠裝市價1600元。

吳嫌向女店員詢問台製威爾剛價格，得知1盒（4錠）市價1200元後，表示只買1錠即可，支付300元，卻趁店家不注意，將美製威而剛挪至櫃台隱密處，再順手牽羊藏匿外套內，過程不到3分鐘，卻被監視器全都錄。

警方通知他到案，吳嫌一開始否認，得知被監視器拍下，才改口辯稱漏算、漏付，並將未拆封的威爾剛4錠交出，警方曉以大義，吳嫌終於坦承偷竊，供稱好奇想試藥效有無比台製好，因後悔一直放著未拆封，警方將他函送法辦。

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