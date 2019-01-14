警狂奔5樓 氣喘吁吁拉回一命引喝采

2019-01-14 14:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區66歲王姓男子久病厭世，拿椅子墊腳準備從5樓往下跳，嚇壞過路人，小港分局小港派出所鄧伊庭獲報狂奔5樓，與勸說的鄰長王吳秀環將他拉下，生死一瞬間。

110昨天上午9時45分接獲報案，指稱有人站在平和九路窗口，作勢準備往下跳，小港派出所值班警員吳承叡派遣線上警網警員李偉欽、鄧伊庭前往處理，鄧伊庭看見王就站在窗邊，千鈞一髮，立即往上衝。

衝上5樓，王吳秀環正在一旁勸說，鄧員立即擋住窗口，不斷氣喘吁吁說：「伯伯，怎麼了？」王還是喃喃自語：「讓我跳下去！」鄧、李2員趕緊將他拉下，安撫情緒。

警方指出，未婚的王男與表弟同住該棟公寓，近年為膝關節退化、氣管炎等問題困擾，曾向表弟說「全身病痛，真想一死了之」，沒想到這次真的付諸行動。王吳秀環是接到港正里里長方林秀娥通知，第一個趕到現場安撫，30歲鄧伊庭狂奔救人，都獲得圍觀民眾喝采，全程約5分鐘。

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