淡水分局補新血 打擊犯罪兄弟檔吸睛

2019-01-14 13:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新生報到！106年警察特考班警員黃昱嘉，日前順利結訓後分發到淡水分局賢孝派出所，不僅如願以償當上警員，未來還有機會跟已經從警3年、同在淡水分局服務的弟弟黃昱中組成「打擊犯罪兄弟檔」。

28歲黃昱嘉回想當上警察的歷程，有點尷尬的說：「其實早該上了！」黃昱嘉去年已經通過第一階段筆試，卻在體能測驗立定跳遠時不慎滑倒，失去資格；但他在家人的鼓勵下決定「再戰一年」，果然挺過壓力，順利考上四等特考。

目前在淡水分局中山路派出所服務的弟弟黃昱中一接到好消息，總算鬆了一口氣：「他終於考上了！」黃昱嘉說，受訓期間非常難熬，但是有經驗的弟弟不時地給他鼓勵與建議，讓他挺過難關，如今可以一起在同個分局服務，讓他不禁握拳直呼：「很興奮！」弟弟黃昱中也笑著說：「安全最重要！」

淡水分局表示，今年共有16名新血加入淡水分局，但仍需接受為期半年的警察實務訓練，分局長劉炯炫還特別指派資深且經驗豐富的同仁帶領、指導，未來16人勢必能成為獨當一面的人民保母。

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