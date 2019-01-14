疑視線死角輾死等紅燈女騎士 聯結車司機送辦

2019-01-14 13:51

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉76歲何姓婦人，13日下午騎機車至西安路、縣道164線口停等紅燈時，突然被迴轉的聯結車撞擊，何婦當場被輾斃，聯結車何姓司機被依業務過失致死罪送辦。

45歲何姓司機向警方供稱，他當時對向車道迴轉，轉彎後發現撞到東西後緊急剎車，下車查看發現後輪輾過1名婦人，趕緊報案。

何姓婦人下腹部和雙腿被聯結車輪胎輾過，血流如注，送醫不治；警方研判，何姓司機轉彎時沒注意死角，才輾過婦人，訊後依業務過失致死罪送辦。

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