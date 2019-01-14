密碼寫存摺被偷走盜領 失主接到警方通知才知

2019-01-14 13:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］36歲阮姓男子昨天潛入新北市鶯歌區一間民宅，偷走現金1萬元及存摺、提款卡後，搭計程車逃到桃園市龜山區，他先在超商盜領10萬元現金後，轉往萬壽路二段銀行想繼續提款，發現員警巡簽心虛將提款卡丟棄落跑，跑了100公尺就被逮，警方追回10萬元並透過銀行通知陳姓失主，她才驚覺家裡被偷說：「怕忘記才將密碼寫在存摺上，還好警方即時攔阻，否則就白白損失10萬元了！」

警方指出，大林派出所巡佐謝文貫、警員余家榮及實習生警，執行轄區金融機構巡邏勤務，巡簽至龜山區萬壽路二段華南銀行時，發現阮嫌一看到員警靠近，就將手上提款卡往路邊丟，面對盤查還故作鎮定，突然間轉身往車陣竄逃，跑約100公尺就被逮，並在阮嫌身上找出10萬元及被丟棄的提款卡。

警方指出，原以為阮嫌是詐騙集團車手，一開始他還辯稱「卡是朋友給的」，追查才發現原來阮嫌先在新北市鶯歌區行竊民宅，因陳姓屋主將密碼寫在存摺上，讓阮嫌不費吹灰之力盜領10萬元，另外得手的1萬元現金則已花用殆盡，警方透過銀行聯繫到陳姓屋主，她才知家中財物遭竊，還差點損失10萬元存款，警方訊後依竊盜罪嫌將阮嫌移送桃園地檢署偵辦；警方也提醒，年關將屆會加強金融單位巡簽，另，民眾如提領大筆現金，可撥打110申請護鈔。

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