奧迪、賓士擦撞擋道釀堵車 被吼的車主竟是九把刀！

2019-01-14 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣卓蘭鎮西坪里知名旅遊景點壢西坪，昨天下午2點多發生賓士、奧迪擦撞事故，由於道路狹窄造成前方堵車，有車主PO文稱，奧迪車主不願移車，吼罵後才願意移走。不料，被吼的奧迪車主竟是知名作家九把刀，九把刀今天喊冤，強調雙方都沒有粉筆，一開始才沒移車，「從頭到尾我就是那個最想移車的人」。

壢西坪昨發生賓士、奧迪擦撞，有車主在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，奧迪車主一開始不願移車，導致後方堵車，直到吼罵奧迪車主才把車移開。沒想道奧迪車主本人竟是九把刀，他昨天在臉書自稱遇到小擦撞，並表示幸好兩台車都有保險，省下不必要的負面對話。

針對該後方車主稱他不移車，九把刀今天稍早在臉書澄清爆料內容有誤，可理解大家想爆料的心態，其實當時雙方都沒有粉筆，只能拍照，他見前方車輛越來越多，想趕快移車，賓士車主不肯，堅持等警車過來處理保障雙方權益，所以雙方才未移車。

他表示，警方趕到現場有點慢，但從頭到尾他就是那個最想移車的人，也承認此次擦撞是他過失較大，必須依照對方的要求做好保險可能需要提供的證據，賓士說不能移車，也只能一直跟前面的車子道歉，並非不想移車。他最後說，「很抱歉因為事故擋到大家，但堅持不移車，還站在現場讓大家拍照拍到高興的人絕對不是我啦！」

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