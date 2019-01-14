娶媳紅包有公定價 法學教授告媒體敗訴定讞

2019-01-14 13:05

〔記者張文川／台北報導〕政大校長、政大法學院教授郭明政，於2011年娶媳婦，廣發電子郵件邀請同事參加兒子婚禮，邀請函中提及「1人2000元，2人同行打7折2800，3人以上還是2800」、「如果這樣能形成一個範例，不也很好嗎？」，蘋果日報以「真稀奇政大院長娶媳規定包2000」為標題報導，中天新聞跟進引用，郭明政控告蘋果、中天求償各500萬元，並要求登報道歉；一、二審都認定2媒體已採訪郭與其他同仁，有相當理由相信報導合於事實，判郭敗訴；最高法院今駁回郭上訴，全案定讞。

郭明政提告主張，蘋果記者採訪後，明知他只是要大家「分擔餐費」，回收宴客成本並避免紅包文化，根本不會獲利，卻以不實報導指稱他「訂出紅包公定價」，造成他名譽損害，中天未查證即跟進，更造成大家對他產生「死愛錢」的印象。

一審法官認為，依照我國風俗，交付給婚宴主人的金錢，一般被理解為「紅包」，記者將郭明政所謂的「餐費」理解為「紅包」，符合一般人的認知，且蘋果跟中天皆已平衡報導。

二審也持相同見解，並指出報導中指稱，郭明政邀請42位教授，「邀請信寫著參加的話就要分擔一些餐費，甚至連紅包價格都直接明定」，並未扭曲、誤解邀請函的原意。

郭主張婚宴是私事，隱私權被侵害，但二審認定，婚宴席開6桌，邀請函並未設密碼、要求收件人禁止轉寄，可見郭邀請賓客時，並未刻意維護隱私，且邀請函寫道分攤餐費可引領社會風潮，反而有像在鼓勵收信人傳布他的新思維之意，因此郭無從期待此事的隱私受保護；此案對社會帶來嶄新省思和衝擊，「不但具公益性，更具有高度新聞性」，報導並未違法，判2媒體免賠。

最高法院今駁回郭的上訴，全案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/