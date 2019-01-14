大數據辦案 中壢警旅館遇毒鴛鴦、棉被抖出毒品

2019-01-14 12:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局中壢分局利用大數據資料，彙整過往查詢紀錄，並依此進行臨檢，果然在中壢區一處旅館，逮捕一對毒鴛鴦，房內2人聽到警方敲門後打開房門應門，原本故作鎮定同意警方入進入房內查證身分，但過程中女子太過緊張，翻動棉被讓警方檢查時，不慎將藏在其中的毒品、吸食器掉出，讓警方逮個正著！

中壢派出所副所長黃名銓表示，為提高查緝毒品效率，警方利用大數據資料庫，彙整過往警用電腦查詢紀錄，同時加入涉毒人口習性及出沒時間點，分析製作出中壢區「涉毒熱點」，昨晚8時許依此資料在中壢區一間旅館進行臨檢。

警方臨檢時，發現同處一室的吳女與張男神色有異，但兩人仍故作鎮定同意警方進入查驗身分，警方發現兩人都有毒品前科，但矢口否認攜帶毒品或吸毒，不過吳女因過度緊張翻動棉被，導致藏匿其中的二級毒品安非他命與吸食器掉出，兩人見事蹟敗露才坦承吸毒。

警訊時，兩人供稱安非他命是去年12月30日，在中壢向一名綽號「小黑」的男子以1000元購得，毒品及吸食器都是張男所有，兩人是男女朋友關係；兩人的尿液經檢驗對毒品呈陽性反應，全案訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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