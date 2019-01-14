法院准保護令 肉圓家暴父離母子300公尺遠

2019-01-14 12:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓男子因兒子買肉圓沒加辣，動手毆打兒子，妻子前往勸阻還被他鎖喉，影片曝光，引起網友氣憤；據了解，警方獲報上門了解，替媽媽做完筆錄，幫母子聲請緊急保護令，案件於凌晨2時22分送達法院，值班法官也在3時40分核發，林男不得再騷擾母子，也不得靠近雙方原本位於新北市蘆洲住處300公尺。

新北地院今天凌晨根據被害母子陳述，新聞媒體翻攝畫面、報導等，認為被害母子已遭家暴，且林姓狠父有繼續使被害母子遭受威嚇、傷害等不法侵害的急迫危險，因而核發該緊急保護令。

據了解，保護令要求林男不得再對兩人實施身體、精神等的控制、脅迫，以及騷擾、接觸、跟蹤、通訊、聯絡被害母子，也不得靠近雙方原本位於新北市蘆洲的住處300公尺內；全案尚可抗告。

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