店員胸部太大肩膀拉傷 副店長竟要看一下、摸一下

2019-01-14 12:30

［記者楊政郡／台中報導］台中市某超商副店長（事後已離職），與女店員進行開店前置作業，得知該女肩膀拉傷，該女告知是她胸部較大，運動會拉扯肩膀，醫師要她靜養，副店長色瞇瞇一聽詢問該女胸部有多大？可以摸一下、看一下嗎？該女害怕但四下無人求救又怕失去工作，乃將襯衫鈕釦解開，衣領拉開，讓副店長喵一下，他卻突然伸手觸碰胸部下緣，該女驚嚇轉身要走，副店長從後伸右手抓胸，制止後又抓一次，此案檢察官起訴後，兩人庭外和解，判決公訴不受理。

據起訴書指出，周男原是某大型超商副店長，被害女子則是該超商女店員，去年2月間該女擔任早班，在商場負責開店前置作業，開啟鐵門及手扶梯，周男也在一旁協助，雙方邊整理邊聊天，知道該女肩膀受傷，沒運動而發胖，該女告知她沒運動是因胸部較大，運動會拉扯肩膀，醫生要她靜養。

周男聽女生說自己胸大，詢問有多大？「可以摸一下嗎？」，該女拒絕後，周男又說「那可以看一下嗎？」，該女發現四下無人可求救，又怕得罪上司失去工作，自己將襯衫鈕釦解開一顆，衣領拉開，讓周男從上而下喵一下。

不料周男趁其不備，伸手過來觸碰她胸部下緣，該女驚嚇躲開，還說這是性騷擾，她感到不舒服。

該女轉身就想走，周男竟從身後以右手抓該女右邊胸部1下，女子出言制止，周男抓上癮，又再次以右手抓捏該女胸部1次。女子才報警處理。檢察官依性騷擾防治法起訴，法院審理期間，雙方私下和解撤告，周男也在1週後離職。

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